Le Poste a Bergamo | primato “rosa” | e Gloria a 22 anni dirige un ufficio in provincia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladicon i suoi 242 uffici postali, 18 centri di distribuzione e 1370 dipendenti, di cui 104 donne con incarico di responsabilità (contro 101 uomini), ha avuto un ruolo determinante nel riconoscimento internazionale diItaliane come azienda leader nell’inclusione e nella parità di genere, certificata anche per il 2021 come “Top Employer”, ovvero tra le aziende che nel mondo si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane. Per il secondo anno consecutivo l’azienda guidata dall’amministratore delegato Matteo Delfante e dalla presidente Bianca Maria Farina è entrata nel Bloomberg Gender Equality Index (GEI), l’indice di riferimento mondiale sulla parità di genere. A livello nazionale, inItaliane le donne rappresentano il 53% della forza lavoro e il 58% dei direttori ...

AmoBergamo : #Bergamo Poste italiane: strategie di sostenibilità e contrasto al Covid nel quarto Multistakeholder Forum - teresacapitanio : Carnevale, dalle Poste una cartolina A Bergamo ci saranno Giopì e Margì -

Ultime Notizie dalla rete : Poste Bergamo

BergamoNews.it

... spesso molto ardue,dalla crisi. IL VINCITORE NELLA CATEGORIA TRASFRONTALIERO " EUROPA ... EMERGENCY ha costruito un ospedale di campo e gestito un'unità di terapia intensiva a, e ha ...Occhi puntati anche suItaliane che martedì riunisce il Cda per approvare il bilancio 2020. ...società di gestione degli aeroporti internazionali di Milano Malpensa e di Milano, secondo e ...Come in Veneto, anche in Toscana la Zanetti non riesce a raccogliere punti e set: finisce 3-0 la sfida con la Savino Del Bene Scandicci. Bergamo inizia con Valentin e Johnson in diagonale, Dumancic e ...Oggi pomeriggio si sono disputati tre recuperi della Serie A1 di volley femminile. Busto Arsizio ha sconfitto Monza per 3-0 (25-22; 25-23; 25-22) nel sempre sentito derby lombardo. Le Farfalle, trasci ...