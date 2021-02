Le nove volte in cui Draghi ha citato il «digitale» nelle sue dichiarazioni programmatiche

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Più dell’ambiente, meno della pandemia. La parola più utilizzata da Mariosueal Senato (e che oggi saranno ripetute alla Camera dei deputati prima del voto di fiducia) è «». Sarà questo il tema cardine dell’intero programma di governo, declinato in tutte le sue sfaccettature: dalla pubblica amministrazione, al lavoro senza tralasciare la scuola e il futuro del nostro Paese. Mariosu innovazionesembra avere le idee molto chiare e, come sottolineato in un passaggio delle sue parole a Palazzo Madama, ha sottolineato come la linea del nuovo esecutivo seguirà il terreno già trattato dal governo Conte (1 e 2). LEGGI ANCHE > Ufficiale il cambio di passo di: stop ai social e il ...

_SANSHlNE_ : È passato UN ANNO ma sto finalmente finendo definitivamente il peluche per @catradored ?? L'ho disfato e rifatto nov… - Paladino70 : @biggi_matteo Hanno sto cazzo di impostazione a tocchetti davanti la porta di Tek che mi fa uscire pazzo. Nove volt… - IVCFABBIANIPES1 : @MuseABRUZZO Otto voto amato, ambito e a tutti i costi voluto. A volte sudato e a volte meritato con un compito s… - margher_ : @harrysdimpleex Io certe volte mangio pure alle nove e mezza - kom3roshii : allora avete presente ted che per nove stagioni crede nel destino nel trovare la sua anima gemella e blablabla “que… -

Ultime Notizie dalla rete : nove volte

il Resto del Carlino

Ma le estenuantiore di salite e discese in pullman lungo le tortuose e malandate stradine che ... Afantastichi su come staresti con addosso uno dei capi che cuci. Immagini, indossandolo, di ...... vicedirettore di Poggioreale che, non accettando i suoi privilegi, lo faceva perquisire più... Uno deiergastoli di Cutolo . Dal carcere continuava a comandare e ad essere cercato, come per ...Nove volte. Anzi sette come cantante solista, una come cantante della gloriosa band rock dei Timoria, la prossima, la nona, con una canzone alla quale Francesco Renga tiene molto, un brano che tiene ...Cento anni fa la nascita. Aveva conosciuto la fame, aveva testimoniato a favore di Fiorenzo Magni in un processo tra partigiani e fascisti. Atleta ...