Infortunio Bennacer | problema muscolare ai flessori I dettagli

Il centrocampista rossonero Ismael Bennacer ha lasciato il campo nel match di oggi per Infortunio: ecco l'entità del problema La gara di Ismael Bennacer oggi si è interrotta al 39?, quando l'algerino è stato costretto a lasciare il campo a Tonali per un problema muscolare. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milan News 24, l'entità dell'Infortunio sarebbe un problema muscolare al flessore coscia destra. Il numero 4 rossonero salterà quasi certamente il derby di domenica contro l'Inter.

