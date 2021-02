I negozianti di Bollate fanno la conta dei danni | e invocano una chiusura totale

Ultime Notizie dalla rete : negozianti Bollate

IL GIORNO

Per aderire alla piattaforma idevono compilare un form (disponibile a questo link https:... RHO NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK, INCIDENTI,: Il Comune ...... Torino e Roma, ma anche centri più piccoli comee Pioltello, a testimonianza della sempre ... Questi numeri ci confermano che tanti piccoli e medi, dalla pizzeria al fioraio, dalla ...“Questa zona rossa non è una punizione, ma una prudenza per superare con un senso di comunità questa situazione critica”. Lo dice Francesco Vassallo, sindaco di Bollate, uno dei quattro comuni lombard ...Dopo Ancona e Pescara, il rischio è che altre città saranno chiuse seguendo un regime molto severo, che prevede scuole e negozi chiusi ma anche divieto ... rosse locali come le nuove della Lombardia: ...