Gualtieri, l’ex ministro verso la candidatura per Roma. Ma resta il nodo Calenda (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’esponente del Pd si sarebbe preso “qualche giorno” per riflettere ma dentro i Dem si dicono ottimisti Leggi su lastampa (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’esponente del Pd si sarebbe preso “qualche giorno” per riflettere ma dentro i Dem si dicono ottimisti

you_trend : ?? Secondo l'agenzia Nova Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia, avrebbe accettato di correre come candidato… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Gualtieri, l’ex ministro verso la candidatura per Roma. Ma resta il nodo Calenda - paolorm2012 : Gualtieri, l’ex ministro verso la candidatura per Roma. Ma resta il nodo Calenda - lorcan1655 : RT @janavel7: #Gualtieri non farlo, non accettare, non farti infinocchiare dall'Intergruppo. E' un trappolone che ti porta in un vicolo cie… - spatolaa : RT @you_trend: ?? Secondo l'agenzia Nova Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia, avrebbe accettato di correre come candidato a sindaco… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri l’ex Sindaco di Roma, la sinistra lancia Gualtieri ma è lite sulle primarie. E i grillini si spaccano Il Tempo