Gianfranceschi, ricordo di un intellettuale che non si rassegnò mai al conformismo (Di giovedì 18 febbraio 2021) “L’effetto straordinario che mi ha fatto la lettura del suo saggio, fra l’altro chiarissimo e ordinatissimo e costruito con la massima logica, ha accresciuto il mio rimorso per essere stato scortese nel non leggerlo prima e nel non ringraziarla prima”. In questo modo, lo scrittore Dino Buzzati si rivolgeva in una lettera privata a Fausto Gianfranceschi estensore di un saggio su di lui e la sua opera. Il saggista era nato a Roma il 15 febbraio del 1928, da subito mostrò una personalità versatile e poliedrica. Fu il primo, a dedicare un saggio all’autore di Belluno. Riconosciuto come uno tra i suoi massimi conoscitori. Questa attenzione dell’intellettuale romano, nei confronti di Buzzati, era spronata da sicure affinità. Una parte delle quali, si ravvisano In un commento che Fausto Gianfranceschi fece del libro “I miracoli di Val ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) “L’effetto straordinario che mi ha fatto la lettura del suo saggio, fra l’altro chiarissimo e ordinatissimo e costruito con la massima logica, ha accresciuto il mio rimorso per essere stato scortese nel non leggerlo prima e nel non ringraziarla prima”. In questo modo, lo scrittore Dino Buzzati si rivolgeva in una lettera privata a Faustoestensore di un saggio su di lui e la sua opera. Il saggista era nato a Roma il 15 febbraio del 1928, da subito mostrò una personalità versatile e poliedrica. Fu il primo, a dedicare un saggio all’autore di Belluno. Riconosciuto come uno tra i suoi massimi conoscitori. Questa attenzione dell’romano, nei confronti di Buzzati, era spronata da sicure affinità. Una parte delle quali, si ravvisano In un commento che Faustofece del libro “I miracoli di Val ...

