Draghi ottiene fiducia al Senato con 262 sì, Renzi entusiasta. Salvini: «La mia una scelta scomoda» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Draghi fiducia al Senato – Giovedì 18 febbraio 2021. Dopo la fiducia incassata ieri al Senato, il governo Draghi dovrà essere votato anche dalla Camera dei deputati. Alle 9 comincerà la discussione generale, che si concluderà nel primo pomeriggio. Alle 18 ci sarà la replica del presidente del Consiglio, poi le dichiarazioni di voto. Al Senato il neo premier ha ricevuto ieri 262 pareri favorevoli e 40 voti contrari, dopo un’interminabile discussione, caratterizzata da oltre 60 interventi. Un dibattito che si è aperto subito dopo il discorso denso di contenuti del professor Draghi, che ha dettato la linea del nuovo esecutivo. Tra i suoi principali obiettivi il rilancio dell’economia, la lotta alla pandemia e la valorizzazione dei giovani. leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)al– Giovedì 18 febbraio 2021. Dopo laincassata ieri al, il governodovrà essere votato anche dalla Camera dei deputati. Alle 9 comincerà la discussione generale, che si concluderà nel primo pomeriggio. Alle 18 ci sarà la replica del presidente del Consiglio, poi le dichiarazioni di voto. Alil neo premier ha ricevuto ieri 262 pareri favorevoli e 40 voti contrari, dopo un’interminabile discussione, caratterizzata da oltre 60 interventi. Un dibattito che si è aperto subito dopo il discorso denso di contenuti del professor, che ha dettato la linea del nuovo esecutivo. Tra i suoi principali obiettivi il rilancio dell’economia, la lotta alla pandemia e la valorizzazione dei giovani. leggi anche ...

