Draghi boccia Arcuri e le sue Primule: ecco come cambia la campagna di vaccinazione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi cambia la campagna di vaccinazione. bocciate le Primule del Commissario Arcuri. In occasione del suo intervento programmatico al Senato, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato della campagna di vaccinazione e sostanzialmente ha bocciato il piano del Commissario Arcuri. Niente Primule e niente ghirigori formali. Il piano-Draghi è decisamente più pragmatico, magari meno romantico ma idealmente più efficace. Prevede di vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. Una formula vincente ma che passa per una macchina organizzativa che deve essere perfetta. come ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio Marioladite ledel Commissario. In occasione del suo intervento programmatico al Senato, il Presidente del Consiglio Marioha parlato delladie sostanzialmente hato il piano del Commissario. Nientee niente ghirigori formali. Il piano-è decisamente più pragmatico, magari meno romantico ma idealmente più efficace. Prevede di vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. Una formula vincente ma che passa per una macchina organizzativa che deve essere perfetta....

SimoneCosimi : #Draghi boccia la #DaD: 'Un dato chiarisce meglio la dinamica attuale: a fronte di 1.696.300 studenti delle scuole… - LaStampa : ROMA. Draghi non boccia l’eredità del governo Conte sul Recovery plan, anzi dà atto di «aver già svolto una grande… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #14febbraio: la priorità di #Draghi è mettere in sicurezza il… - news_mondo_h24 : Draghi boccia Arcuri e le sue Primule: ecco come cambia la campagna di vaccinazione - CVR74GRANATA : RT @LaStampa: ROMA. Draghi non boccia l’eredità del governo Conte sul Recovery plan, anzi dà atto di «aver già svolto una grande mole di la… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi boccia Passaporto sanitario, ecco le ragioni: 'blindare' l'Isola adesso ha un senso Al governatore più di una volta aveva risposto per le rime il ministro Francesco Boccia . Adesso la ... ha scritto in una lettera al neo presidente del Consiglio, Mario Draghi. Al. Car.

Mariastella Gelmini, "finita nel mirino di Roberto Speranza": cosa cambia nella gestione dell'epidemia Roberto Speranza ha perso un fido alleato che rispondeva al nome di Francesco Boccia e con il quale formava un blocco 'rigorista' che ha sempre prevalso sugli 'aperturisti'. Ora ...di Mario Draghi sono ...

Ultimo giorno di consultazioni, Draghi boccia la flat tax: fisco progressivo. Sui vaccini priorità ... Il Sole 24 ORE Governo Draghi ottiene la fiducia del Senato, ora tocca alla Camera Con 262 voti a favore il governo Draghi ha ottenuto la fiducia del Senato; 40 i contrari mentre due gli astenuti. La maggioranza era fissata a quota 152, quindi l’ex presidente della Bce ha ottenuto b ...

Musumeci: "Ecco cosa chiedo a Draghi" Intervista al presidente della Regione: "Nessun ministro siciliano? Non importa il premier deciderà. Nel Recovery vorrei il ponte o un tunnel sullo Stretto, un porto hub le autostrade complete" ...

Al governatore più di una volta aveva risposto per le rime il ministro Francesco. Adesso la ... ha scritto in una lettera al neo presidente del Consiglio, Mario. Al. Car.Roberto Speranza ha perso un fido alleato che rispondeva al nome di Francescoe con il quale formava un blocco 'rigorista' che ha sempre prevalso sugli 'aperturisti'. Ora ...di Mariosono ...Con 262 voti a favore il governo Draghi ha ottenuto la fiducia del Senato; 40 i contrari mentre due gli astenuti. La maggioranza era fissata a quota 152, quindi l’ex presidente della Bce ha ottenuto b ...Intervista al presidente della Regione: "Nessun ministro siciliano? Non importa il premier deciderà. Nel Recovery vorrei il ponte o un tunnel sullo Stretto, un porto hub le autostrade complete" ...