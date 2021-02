Davide d’Atri di Soundreef | «La libertà di scegliere fa solo bene»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 febbraio 2021) «La storia dell’uomo forte al comando è una grande fesseria». Davide d’Atri, CEO e fondatore di Soundreef, è talmente sicuro di questa teoria da metterla in pratica fin dalle piccole cose, in aperta controtendenza rispetto al protagonismo imperante e straripante di certi capi d’azienda: pochissime uscite pubbliche, profili social aggiornati saltuariamente e una connessione profonda con la realtà che gli ha permesso non solo di farsi largo in un mercato che di liberalizzato non aveva nulla, ma anche di abbattere un monopolio, quello della SIAE, che la faceva da padrone in Italia da più di 140 anni. Da quando Soundreef è nata nel 2014, la battaglia di D’Atri è stata quella di lasciare agli autori e agli editori la libertà di gestire i propri diritti d’autore in trasparenza, senza accettare passivamente una realtà a cui tutti ricorrevano perché semplicemente non c’erano alterative da opzionare. «Per decenni la SIAE ha svolto il compito di raccogliere determinati compensi per conto di autori ed editori. Non era un’anomalia italiana, perché ogni nazione europea ne aveva una, fatta eccezione dell’Inghilterra. A un certo punto, prima della direttiva Barnier, capisco, però, che questi monopoli non erano più legittimi» spiega d’Atri al telefono dal suo ufficio di Roma, in Piazza Barberini.