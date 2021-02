Covid, Toscana: è allarme. Quasi mille casi in 24 ore. Il tweet di Giani (Di giovedì 18 febbraio 2021) allarme in Toscana: i nuovi casi positivi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 956 su 21.027 test di cui 12.902 tamponi molecolari e 8.125 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 4,55% (8,5% sulle prime diagnosi). Il rischio è che la regione resti arancione anche dopo il 7 marzo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 febbraio 2021)in: i nuovipositiviregistrati nelle ultime 24 ore sono 956 su 21.027 test di cui 12.902 tamponi molecolari e 8.125 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 4,55% (8,5% sulle prime diagnosi). Il rischio è che la regione resti arancione anche dopo il 7 marzo L'articolo proviene da Firenze Post.

