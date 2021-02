Covid: Siae, ‘crollo al botteghino più del 70%, ecco prezzo pagato da spettacolo’ (3) (Di giovedì 18 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Covid: Siae, ‘crollo al botteghino più del 70%, ecco prezzo pagato da spettacolo’ (3)... - TV7Benevento : Covid: Siae, ‘crollo al botteghino più del 70%, ecco prezzo pagato da spettacolo’... - marcoluci1 : RT @Primaonline: Covid e spettacolo, il settore in ginocchio. I dati Siae per il 2020: -69,3% di eventi e -82,2% di spesa del pubblico al b… - Primaonline : Covid e spettacolo, il settore in ginocchio. I dati Siae per il 2020: -69,3% di eventi e -82,2% di spesa del pubbli… - AgenziaOpinione : SIAE * COVID – SPETTACOLI 2020: « EVENTI DIMINUITI DEL 69,29% / PER GLI INGRESSI CALO DEL 72,90% / LA SPESA AL BOTT… -