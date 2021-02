Cavese | il ricordo del capitano Bruno Mazzotta

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildi, storicodelladel dopoguerra, deceduto all’età di 25 anni, nel 70esimo anniversario della morte. Sono trascorsi 70 lunghi anni da un avvenimento luttuoso (una morte ad oggi rimasta ancora senza un perché) che getto’ nello sconforto l’intera città di Cava dei Tirreni, perché la privò di uno dei suoi giovani figli più brillanti, l’amatissimodella sua squadra di calcio,. Il (suo malgrado ) protagonista sfortunato di quella tragedia era il fratello (per parte di madre) di mio padre, lo zio che non ho mai conosciuto. La vicenda ha origine negli anni immediatamente successivi al secondo disastroso conflitto mondiale, in un paese distrutto, nel quale la guerra ha lasciato lutti e rovine. ...

