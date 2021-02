Cambiamenti climatici: perdite per 210 miliardi di dollari (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cambiamenti climatici, il bilancio del 2020: più di ottomila vittime e perdite per 210 miliardi di dollari. Dati che preoccupano e che spingono il pianeta di anno in anno verso l’insicurezza climatica. Residents sit outside their flooded home in Jakarta on February 16, 2021, after heavy rain inundated parts of the capital. (Photo by Dasril Roszandi / AFP) (Photo by DASRIL ROSZANDI/AFP via Getty Images)Record di incendi boschivi e siccità. Il 2020 non è stato solo l’anno della pandemia, i Cambiamenti climatici hanno segnato una elevata spina nel fianco del pianeta Terra. Le catastrofi naturali hanno ucciso più di 8000 persone e un danno economico di 210 miliardi di dollari, come afferma uno studio della compagnia Munich Re, tra ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 febbraio 2021), il bilancio del 2020: più di ottomila vittime eper 210di. Dati che preoccupano e che spingono il pianeta di anno in anno verso l’insicurezza climatica. Residents sit outside their flooded home in Jakarta on February 16, 2021, after heavy rain inundated parts of the capital. (Photo by Dasril Roszandi / AFP) (Photo by DASRIL ROSZANDI/AFP via Getty Images)Record di incendi boschivi e siccità. Il 2020 non è stato solo l’anno della pandemia, ihanno segnato una elevata spina nel fianco del pianeta Terra. Le catastrofi naturali hanno ucciso più di 8000 persone e un danno economico di 210di, come afferma uno studio della compagnia Munich Re, tra ...

