18 febbraio: 197 nuovi contagi COVID-19 in FVG (Di giovedì 18 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.466 tamponi molecolari sono stati rilevati 197 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,6%. Sono inoltre 2.419 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 65 casi (2,68%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 58 così come si riducono quelli in altri reparti (361). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.733, con la seguente suddivisione territoriale: 615 a Trieste, 1.362 a Udine, 580 a Pordenone e 176 a Gorizia. I totalmente guariti sono 59.052 e i clinicamente guariti 1.848, mentre calano le persone in isolamento, che oggi risultano essere 8.991. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al COVID-19 ... Leggi su udine20 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.466 tamponi molecolari sono stati rilevati 197con una percentuale di positività del 3,6%. Sono inoltre 2.419 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 65 casi (2,68%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 58 così come si riducono quelli in altri reparti (361). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.733, con la seguente suddivisione territoriale: 615 a Trieste, 1.362 a Udine, 580 a Pordenone e 176 a Gorizia. I totalmente guariti sono 59.052 e i clinicamente guariti 1.848, mentre calano le persone in isolamento, che oggi risultano essere 8.991. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al-19 ...

fisco24_info : Covid Friuli, 197 nuovi contagi e 11 morti: bollettino: I dati di oggi, 18 febbraio - bocchescucite : New post: 18 Febbraio 2021 Biden non mantiene la promessa: all’Egitto 197 milioni in missili #armi - TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia del 17 febbraio. 10374 test e 883 casi. 197 nel tarantino - sicurezzaint : Il 16 febbraio, l’amministrazione del presidente Joe Biden ha annunciato una vendita di missili per 197 milioni di… - marinabbasta : RT @FPA_net: ????Iscriviti al Campus dedicato al #POLA???? Incrementa le tue competenze partecipando a lezioni online condotte da docenti espe… -