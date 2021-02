Stress da pandemia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono un gay quasi trentenne e vivo a New York. Il mio fidanzato ha sentito molto l’impatto emotivo della: prima la nostra vita sessuale andava molto bene, ma da qualche tempo lui ha perso ogni interesse per il sesso. Leggi

alinatede : RT @ultimenotizie: Con la pandemia da Covid sono aumentati di oltre 3,5 milioni gli italiani che hanno deciso di portare a casa un amico a… - volalibera1 : RT @ultimenotizie: Con la pandemia da Covid sono aumentati di oltre 3,5 milioni gli italiani che hanno deciso di portare a casa un amico a… - ultimenotizie : Con la pandemia da Covid sono aumentati di oltre 3,5 milioni gli italiani che hanno deciso di portare a casa un ami… - AngelaPacchetti : @doctor_milano Beato, io con lo stress ingrasso e la pandemia ha fatto benissimo la sua parte ?? - BrunaGueze : RT @SanitaInf: Il #bruxismo come effetto negativo di #ansia e #stress LEGGI L'ARTICOLO ? -

Ultime Notizie dalla rete : Stress pandemia

...o rmai prossimi a scadenza e delle preoccupazioni per la ripresa del lavoro durante la", ... E poi ricorda che bisognerà rivedere anche le categorie , lodi lavoro tollerato, il burn - ...Ormai chiaro, purtroppo, che lasta mettendo a dura prova non solo l'economia, ma anche ... manifestando il cosiddetto disturbo post - traumatico da(PTSD), con sintomi cronici o ...Ai tempi del Covid-19 aiutare gli studenti, penalizzati dalla didattica a distanza, a superare gli esami universitari diventa molto importante per la ...Il coronavirus ha impattato su diversi settori, anche in quello della medicina e chirurgia estetica. Costretti a casa, molti pazienti ne hanno approfittato per realizzare un intervento o per dedicarsi ...