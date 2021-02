Serie C Live, tutti in campo per la 25^ giornata: risultati e marcatori in tempo reale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Turno infrasettimanale per la 25a giornata della Serie C. Dopo i tre anticipi di ieri, oggi si giocano 24 partite. Impegni diversi per le capolista: il Como va a Crema, il Padova ha il testacoda in casa con l’Arezzo, la Ternana riceve il Catania nel big match.Serie C Live: la 25^ giornataGIRONE AOre 12.30 Novara-Livorno 1-1 finale Ore 12.30 Olbia-Piacenza 2-3 finale ore 15 Giana-Pro Sesto 0-0Grosseto-Alessandria 0-0 Lucchese-Pro Patria 0-0 Renate-AlbinoLeffe 0-0 ore 17.30 Lecco-Pontedera Pergolettese-Como Pistoiese-Carrarese Classifica Como p. 49; Renate 47; Pro Vercelli° 46; Lecco 40; Juventus U23°, Alessandria e Pro Patria 39; Pontedera 36; AlbinoLeffe 33; Carrarese e Grosseto 32; Pro Sesto** 30; Pergolettese* e Novara 26; Piacenza e Pistoiese 25; Olbia* 23; Giana 21? Livorno (-5) 18; Lucchese ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Turno infrasettimanale per la 25adellaC. Dopo i tre anticipi di ieri, oggi si giocano 24 partite. Impegni diversi per le capolista: il Como va a Crema, il Padova ha il testacoda in casa con l’Arezzo, la Ternana riceve il Catania nel big match.: la 25^GIRONE AOre 12.30 Novara-Livorno 1-1 finale Ore 12.30 Olbia-Piacenza 2-3 finale ore 15 Giana-Pro Sesto 0-0Grosseto-Alessandria 0-0 Lucchese-Pro Patria 0-0 Renate-AlbinoLeffe 0-0 ore 17.30 Lecco-Pontedera Pergolettese-Como Pistoiese-Carrarese Classifica Como p. 49; Renate 47; Pro Vercelli° 46; Lecco 40; Juventus U23°, Alessandria e Pro Patria 39; Pontedera 36; AlbinoLeffe 33; Carrarese e Grosseto 32; Pro Sesto** 30; Pergolettese* e Novara 26; Piacenza e Pistoiese 25; Olbia* 23; Giana 21? Livorno (-5) 18; Lucchese ...

juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - SalentoSport : #LIVE! #SERIEC/C – #Risultati 25ª giornata, #classifica e prossimo turno - ftg_soccer : GOAL! US Bitonto in Italy Serie D: Girone H Aversa Normanna 0-1 US Bitonto More live scores: - ftg_soccer : GOAL! Tolentino in Italy Serie D: Girone F Tolentino 1-0 Campobasso More live scores: - ftg_soccer : GOAL! San Donato Tavarnelle in Italy Serie D: Girone E San Donato Tavarnelle 1-0 Sporting Trestina More live scores: -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Live Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: nuovo KO per l'Olbia! (agg Michela Colombo) NEL VIVO DEL TURNO INFRASETTIMANALE Siamo in diretta anche oggi, mercoledì 17 febbraio 2021 con i risultati della Serie C: dopo dunque gli appena tre anticipi occorsi nel ...

Novara - Livorno 1 - 1: diretta live, risultato in tempo reale Se andiamo a sfogliare la classifica del Girone A di Serie C attualmente è in testa il Como con 49 punti, seguito dal Renate con 47 e dalla Pro Vercelli con 43. Dove vedere la partita in TV e ...

Serie C, Novara-Livorno in diretta. LIVE LivornoToday Teramo-Potenza, Paci schiera cinque under: le formazioni ufficiali Meno di un quarto d'ora all'inizio del match Teramo-Potenza, sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C girone C (LIVE MATCH su TuttoC a partire dalle ore ...

Fiorentina – Spezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Fiorentina - Spezia del 19 febbraio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale del match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A ...

(agg Michela Colombo) NEL VIVO DEL TURNO INFRASETTIMANALE Siamo in diretta anche oggi, mercoledì 17 febbraio 2021 con i risultati dellaC: dopo dunque gli appena tre anticipi occorsi nel ...Se andiamo a sfogliare la classifica del Girone A diC attualmente è in testa il Como con 49 punti, seguito dal Renate con 47 e dalla Pro Vercelli con 43. Dove vedere la partita in TV e ...Meno di un quarto d'ora all'inizio del match Teramo-Potenza, sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C girone C (LIVE MATCH su TuttoC a partire dalle ore ...La partita Fiorentina - Spezia del 19 febbraio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale del match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A ...