Scuole chiuse di ogni orine e grado, l’annuncio in diretta: firmata l’ordinanza poco fa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dalla prossima settimana e per circa una quindicina di giorni le Scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Lo ha annunciato questo pomeriggio in una diretta sulla propria pagina Facebook il governatore, spiegando che il provvedimento è stato deciso in concomitanza con l'inizio della somministrazione delle prime dosi di vaccino Covid al personale docente. "Abbiano iniziato – ha detto il presidente della Regione – una proficua interlocuzione con i sindacati. Cominceremo a vaccinare da lunedì o mercoledì. La proposta che ad oggi sembra essere stata condivisa è che le Scuole rimangano chiuse per la durata della vaccinazione. Per vaccinare 59mila operatori serviranno 2-3 settimane con attivazione della Dad". Il governatore leghista, "prima regione italiana ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dalla prossima settimana e per circa una quindicina di giorni lediordine eresteranno. Lo ha annunciato questo pomeriggio in unasulla propria pagina Facebook il governatore, spiegando che il provvedimento è stato deciso in concomitanza con l'inizio della somministrazione delle prime dosi di vaccino Covid al personale docente. "Abbiano iniziato – ha detto il presidente della Regione – una proficua interlocuzione con i sindacati. Cominceremo a vaccinare da lunedì o mercoledì. La proposta che ad oggi sembra essere stata condivisa è che lerimanganoper la durata della vaccinazione. Per vaccinare 59mila operatori serviranno 2-3 settimane con attivazione della Dad". Il governatore leghista, "prima regione italiana ...

RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 701 del 16 febbraio 2021 Zona rossa, dal 17 al 24 febbraio, per i comuni di Bollate, Castr… - FontanaPres : ??? CORONAVIRUS, PRESIDENTE FONTANA FIRMA ORDINANZA PER ‘FASCIA ROSSA’ A VIGGIÙ, MEDE, CASTREZZATO E BOLLATE, CHIUS… - Daniele_Manca : Lombardia, zone rosse a Bollate, Viggiù, Mede e Castrezzato, dalle 18 di oggi chiusi i confini comunali, tutti in… - TgrCalabria : Sono 170 i nuovi casi di covid in Calabria, 7 i morti. Intanto Spirlì annuncia: vaccinazioni per gli ottuagenari e… - Strill_it : Vaccino anti-Covid ai docenti. Spirlì: “Le scuole in Calabria saranno chiuse per 2-3 settimane”… -