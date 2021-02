Scoperta alla Federico II e al Pascale una variante sconosciuta del Covid (Di mercoledì 17 febbraio 2021) di Monica De Santis Isolata una nuova variante del Covid mai descritta fino ad ora in Italia. Questo è stato possibile grazie ad una ricerca presso l’istituto Pascale e l’Università Federico II di Napoli finanziata dalla Regione Campania. Una Scoperta questa molto importante che permetterà ora di effettuare analisi ancora più specifiche nei pazienti positivi al fine di identificare e valutare la diffusione del virus e delle sue varianti. Dunque prosegue l’impegno della Regione Campania finalizzato all’alta ricerca scientifica sul coronavirus. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) di Monica De Santis Isolata una nuovadelmai descritta fino ad ora in Italia. Questo è stato possibile grazie ad una ricerca presso l’istitutoe l’UniversitàII di Napoli finanziata dRegione Campania. Unaquesta molto importante che permetterà ora di effettuare analisi ancora più specifiche nei pazienti positivi al fine di identificare e valutare la diffusione del virus e delle sue varianti. Dunque prosegue l’impegno della Regione Campania finalizzato all’alta ricerca scientifica sul coronavirus. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

