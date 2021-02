Promosso con riserva Presidi | insegnanti e studenti danno i voti al programma di Draghi sulla scuola

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel suo discorsotico al Senato, Marioha pronunciato otto volte la parola, auspicando che «il desiderio e la necessità di costruire un futuro migliore orientino saggiamente» le decisioni del parlamento. La speranza è che i giovani italiani «ci ringrazino per il nostro lavoro e non abbiano di che rimproverarci per il nostro egoismo». Gli obiettivi sono chiari: da una parte tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce; dall’altra recuperare le ore di didattica in presenza perse nel 2020 a causa della pandemia di Coronavirus, soprattutto al Sud. La Dad, infatti, «non può non creare disagi ed evidenziare diseguaglianze». Allo stesso tempo, secondo, occorre rivedere il disegno del percorso scolastico annuale e «allineare il calendario ...