Porto-Juventus 2-1 | ai portoghesi il primo round

Il Porto si aggiudica la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League battendo la Juventus 2-1. Un errore di Bentacur in avvio sblocca Porto-Juventus con i bianconeri che accusano il colpo senza reagire. Nella ripresa i lusitani raddoppiano in avvio, ma Chiesa tiene vive le speranze a dieci dal termine. Tutto si deciderà il 9 marzo a Torino. Quali sono le formazioni ufficiali? Tutto confermato nella Juventus di Pirlo che si affida sempre al 4-4-2 con Szczney tra i pali, linea difensiva composta da Danilo, Chiellini, De Light e Alex Sandro. A centrocampo, Chiesa, Bentancur, Rabiot, e Mckennie. In avanti Kulusevsky e Ronaldo. Stesso modulo anche per Sergio Coincencao che schiera Marchesin tra i pali, Manafa', Mbemba, Pepe e Zaidu in difesa. A centrocampo, Corona, Uribe, ...

