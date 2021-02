Pensioni in anticipo anche a marzo, aprile e maggio: tutte le date (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l'ordinanza che conferma il pagamento anticipato delle prestazioni previdenziali anche per i prossimi ... Leggi su today (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l'ordinanza che conferma il pagamento anticipato delle prestazioni previdenzialiper i prossimi ...

Today_it : Pensioni in anticipo anche a marzo, aprile e maggio: tutte le date - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni marzo 2021 in anticipo anche per il mese di marzo 2021, l’INPS… - InfoFiscale : Pagamento pensioni marzo 2021 in anticipo: accredito INPS dal 23 febbraio - infoitinterno : Pensioni: per l'anticipo domande in scadenza il 1° marzo. Ecco per chi - infoitinterno : Pagamento Pensioni Aprile 2021 Poste Italiane in anticipo? -