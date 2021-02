Neymar pronto a firmare | poi tocca a Messi

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La notizia arriva dal Qatar: prima il rinnovo a, poi l’assalto a. Il Psg non si ferma dopo il poker Champions L’indiscrezione è stata lanciata da un media qatarino (??? ????? che per i meno esperti di arabo suona tradotto come Qatar Oggi) all’indomani della grande vittoria del Psg in casa del Barcellona. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.