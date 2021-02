Mario Draghi – le parole più usate dal nuovo premier (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oggi, il premier Mario Draghi ha tenuto il discorso in occasione del giorno della fiducia al Senato. Ha parlato della pandemia e dell’importanza di riforme in Italia, e ha sottolineato la rilevanza dell’unità e della cooperazione in questo periodo di crisi. Al fine di fornire un orientamento completo sull’intervento del nuovo presidente del Consiglio, YouTrend Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oggi, ilha tenuto il discorso in occasione del giorno della fiducia al Senato. Ha parlato della pandemia e dell’importanza di riforme in Italia, e ha sottolineato la rilevanza dell’unità e della cooperazione in questo periodo di crisi. Al fine di fornire un orientamento completo sull’intervento delpresidente del Consiglio, YouTrend

