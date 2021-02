M5S: Rousseau, elezione comitato a 5 prima possibile, cessa reggenza Crimi (2) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - "In questa fase di transizione delicata e importante - si legge ancora - lavoreremo, quindi, come Associazione Rousseau per consentire agli iscritti di poter eleggere il prima possibile questo organo collegiale e definire così una guida politica legittimata dal basso che possa assumere le decisioni politiche e associative necessarie nell'immediato e fondamentali per consentire al MoVimento di poter costruire la sua strada per il futuro". "Il Collegio dei Probiviri insieme al comitato di garanzia avranno il ruolo di verificare in un comitato congiunto e decidente che le proposte di candidatura al comitato direttivo che perverranno siano conformi al regolamento pubblicato (consultabile qui) e redatto dal comitato di Garanzia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - "In questa fase di transizione delicata e importante - si legge ancora - lavoreremo, quindi, come Associazioneper consentire agli iscritti di poter eleggere ilquesto organo collegiale e definire così una guida politica legittimata dal basso che possa assumere le decisioni politiche e associative nerie nell'immediato e fondamentali per consentire al MoVimento di poter costruire la sua strada per il futuro". "Il Collegio dei Probiviri insieme aldi garanzia avranno il ruolo di verificare in uncongiunto e decidente che le proposte di candidatura aldirettivo che perverranno siano conformi al regolamento pubblicato (consultabile qui) e redatto daldi Garanzia ...

