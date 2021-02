Ligue 1 | Milik assente ma il Marsiglia torna a vincere | 3 - 2 al Nizza

sportli26181512 : #Ligue1, Milik assente ma il Marsiglia torna a vincere: 3-2 al Nizza: Nonostante il forfait per infortunio del pola… - ItaSportPress : Marsiglia, Benedetto: 'Non sono lo stesso Dario. Milik? Bel giocatore, contento del suo arrivo' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Milik

...turno di1 il Marsiglia ritorna a vedere la luce dopo un incubo durato sette partite: arriva infatti la vittoria per 3 - 2 contro il Nizza dopo cinque sconfitte e due pareggi. Conancora ...- Tabellone: le ufficialità di gennaio - Tutte le news -, gol alla prima da titolare: Lens - Marsiglia 2 - 2 03/02/2021 A 22:05non perdona e così a San Valentino lancia la sua ...Nonostante il forfait per infortunio del polacco la squadra di Larguet ritrova il successo in campionato dopo sette turni: decidono Alvaro e la doppietta di Khaoui ...Nel recupero dell'11° turno di Ligue 1 i marsigliesi battono il Nizza al Velodrome col polacco ancora assente per infortunio: decidono Alvaro e la doppietta di Khaoui ...