L’amore strappato: la lotta di Rosa ha commosso tutti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Continua la serie televisiva, “L’amore strappato”. La battaglia di Rosa ha appassionato tutti. Scopriamo di più sulla pellicola. Questa sera, in prima serata, su Canale 5, nuovo episodio della fiction “L’amore strappato”. Nel ruolo della protagonista vediamo Sabrina Ferilli, la serie è diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Tratta da una storia reale accaduta Leggi su youmovies (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Continua la serie televisiva, “”. La battaglia diha appassionato. Scopriamo di più sulla pellicola. Questa sera, in prima serata, su Canale 5, nuovo episodio della fiction “”. Nel ruolo della protagonista vediamo Sabrina Ferilli, la serie è diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Tratta da una storia reale accaduta

freddyweas : RT @starkromanogers: Minimamente d'accordo. Steve non è mai stato egoista, mai. Dopo una vita di battaglie, di rinunce, ha voluto semplicem… - tutto_travaglio : #Stasera in TV 17 febbraio, cosa vedere: La Caserma o l’Amore strappato - Ck12 Giornale - NoSpoiler3 : Dopo L'amore strappato, #SabrinaFerilli torna su #Canale5 con una nuova fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Togn… - _yaMtahWemoC_ : RT @starkromanogers: Minimamente d'accordo. Steve non è mai stato egoista, mai. Dopo una vita di battaglie, di rinunce, ha voluto semplicem… - GiuseppeRotell8 : RT @starkromanogers: Minimamente d'accordo. Steve non è mai stato egoista, mai. Dopo una vita di battaglie, di rinunce, ha voluto semplicem… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore strappato Lo dico al Corriere - Eritrea, Libia, Etiopia Tre storie coloniali- Corriere.it Corriere della Sera