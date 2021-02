Inter | Eriksen completamente trasformato | sorridono in tanti | Conte e Brozovic su tutti

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Christianfinalmente al centro dell’La partita contro la Lazio ha consacrato l’esperienza in nerazzurra per Christian. Il centrocampista danese fino a domenica avevo mostrato qualche lampo qua e la senza mai dare quel contributo costante come si è visto nella partita contro i biancocelesti. “Un innesto che ha giovato pure aconsiderata la tendenza del croato, per generosità, a correre un po’ dappertutto per giocare mille palloni. Con– come accade nella Croazia con Ivan Rakitic – è affiancato da un altro regista e, oltre a trovare nuove linee di passaggio, può dedicarsi esclusivamente ai compiti che gli vengono assegnati”. “Il primo a essere soddisfatto del danese è proprio. Metamorfosi favorita ...