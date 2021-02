IMU: con l’autocertificazione può essere dimezzata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per quanto riguarda l’IMU, per gli immobili non usati i contribuenti possono scalare il tutto del 50%. Bisogna fare richiesta al Comune Una nuova normativa. Da oggi, infatti, c’è una grossa novità riguardante l’IMU. Quest’ultima, infatti, potrebbe essere dimezzata tramite un’autocertificazione. Per gli immobili inagibili e di fatto non utilizzati i contribuenti possono attestare tali condizioni per richiedere al comune la tassazione ridotta al 50% per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 1263 del 21 Gennaio scorso. Le disposizioni restano le stesse di quelle della vecchia ICI. Le condizioni inagibilità o inabitabilità del fabbricato devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. Ma ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per quanto riguarda l’IMU, per gli immobili non usati i contribuenti possono scalare il tutto del 50%. Bisogna fare richiesta al Comune Una nuova normativa. Da oggi, infatti, c’è una grossa novità riguardante l’IMU. Quest’ultima, infatti, potrebbetramite un’autocertificazione. Per gli immobili inagibili e di fatto non utilizzati i contribuenti possono attestare tali condizioni per richiedere al comune la tassazione ridotta al 50% per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 1263 del 21 Gennaio scorso. Le disposizioni restano le stesse di quelle della vecchia ICI. Le condizioni inagibilità o inabitabilità del fabbricato devonoaccertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. Ma ...

Marco1999Busa : RT @luielei_: #Bloccosfratti il locatore locazioni di immobili commerciali obbligato a pagare l'Irpef e l'IMU, spese condominiali pur se no… - ItaliaOggi : Imu dimezzata con autocertificazione - BrennaFranco : ```INFO FISCO 17/2/21``` ?????? *Imu dimezzata con autocertificazione* Per gli immobili inagi… - petregiamp : @romainquilini @Confedilizia_ @gspazianitesta In quanto fanno parte di quel 'mondo',ma omettono il carico fiscale d… - azione_sicilia : RT @EsteroinA: Dal 01.01.21, con la Legge 178/20, si introduce una riduzione delle imposte dovute sulla casa per i titolari di pensione es… -

Ultime Notizie dalla rete : IMU con Come far ripartire le Pmi? Report Unimpresa per Draghi Il bonus è pari al 50% dei costi, con un tetto di 500 mila euro. I commi, dal 233 al 243, hanno ... I commi, dal 599 al 601, esentano dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili in cui si svolgono ...

Imu dimezzata con autocertificazione Imu dimezzata con autocertificazione. Per gli immobili inagibili e di fatto non utilizzati i contribuenti possono attestare tali condizioni per richiedere al comune la tassazione ridotta al 50% per ...

Imu dimezzata con autocertificazione - ItaliaOggi.it Italia Oggi IMU: con l’autocertificazione può essere dimezzata Per quanto riguarda l'IMU, per gli immobili non usati i contribuenti possono scalare il tutto del 50%. Bisogna fare richiesta al Comune.

IMU: conguaglio entro marzo, novità per immobili inagibili o inabitabili Nei comuni in cui sono state approvate nuove aliquote entro il 31 dicembre 2020 che prevedono una differenza di imposta, è possibile pagare il conguaglio IMU entro il primo marzo 2021 (la scadenza è i ...

Il bonus è pari al 50% dei costi,un tetto di 500 mila euro. I commi, dal 233 al 243, hanno ... I commi, dal 599 al 601, esentano dalla prima rata dell'2021 gli immobili in cui si svolgono ...dimezzataautocertificazione. Per gli immobili inagibili e di fatto non utilizzati i contribuenti possono attestare tali condizioni per richiedere al comune la tassazione ridotta al 50% per ...Per quanto riguarda l'IMU, per gli immobili non usati i contribuenti possono scalare il tutto del 50%. Bisogna fare richiesta al Comune.Nei comuni in cui sono state approvate nuove aliquote entro il 31 dicembre 2020 che prevedono una differenza di imposta, è possibile pagare il conguaglio IMU entro il primo marzo 2021 (la scadenza è i ...