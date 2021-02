I sette minuti “di terrore” in cui Perseverance raggiungerà Marte (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’attesa è quasi finita: manca poco più di un giorno perché Perseverance, il nuovo rover della Nasa diretto su Marte, si posi sul Pianeta rosso (qui il countdown). Un viaggio durato circa sette mesi, che raggiungerà però l’apice del rischio nei suoi ultimissimi minuti: sette per la precisione, quelli che intercorrono tra l’ingresso della navicella spaziale che trasporta il rover nell’atmosfera marziana e il contatto vero e proprio con il terreno del pianeta. Non che approdare su Marte sia stata finora un’esperienza semplice, ma nel caso di Perseverance il territorio selezionato (il cratere Jezero) è più impegnativo rispetto alle missioni precedenti. In questo video, per ingannare l’attesa, trovate un’animazione della Nasa di come avverrà l’ammartaggio, ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’attesa è quasi finita: manca poco più di un giorno perché, il nuovo rover della Nasa diretto su, si posi sul Pianeta rosso (qui il countdown). Un viaggio durato circamesi, cheperò l’apice del rischio nei suoi ultimissimiper la precisione, quelli che intercorrono tra l’ingresso della navicella spaziale che trasporta il rover nell’atmosfera marziana e il contatto vero e proprio con il terreno del pianeta. Non che approdare susia stata finora un’esperienza semplice, ma nel caso diil territorio selezionato (il cratere Jezero) è più impegnativo rispetto alle missioni precedenti. In questo video, per ingannare l’attesa, trovate un’animazione della Nasa di come avverrà l’ammartaggio, ...

