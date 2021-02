Draghi: ‘per sostegno pensare a giovani, donne e autonomi’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “La capacità di adattamento del nostro sistema produttivo e interventi senza precedenti hanno permesso di preservare la forza lavoro in un anno drammatico: sono stati sette milioni i lavoratori che hanno fruito di strumenti di integrazione salariale per un totale di 4 miliardi di ore. Grazie a tali misure, supportate anche dalla Commissione Europea mediante il programma Sure, è stato possibile limitare gli effetti negativi sull’occupazione. A pagare il prezzo più alto sono stati i giovani, le donne e i lavoratori autonomi. E’ innanzitutto a loro che bisogna pensare quando approntiamo una strategia di sostegno delle imprese e del lavoro, strategia che dovrà coordinare la sequenza degli interventi sul lavoro, sul credito e sul capitale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “La capacità di adattamento del nostro sistema produttivo e interventi senza precedenti hanno permesso di preservare la forza lavoro in un anno drammatico: sono stati sette milioni i lavoratori che hanno fruito di strumenti di integrazione salariale per un totale di 4 miliardi di ore. Grazie a tali misure, supportate anche dalla Commissione Europea mediante il programma Sure, è stato possibile limitare gli effetti negativi sull’occupazione. A pagare il prezzo più alto sono stati i, lee i lavoratori autonomi. E’ innanzitutto a loro che bisognaquando approntiamo una strategia didelle imprese e del lavoro, strategia che dovrà coordinare la sequenza degli interventi sul lavoro, sul credito e sul capitale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario ...

