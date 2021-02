Daydreamer, anticipazioni: Can manda Yigit all’ospedale, poi litiga con Sanem e la lascia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Daydreamer, anticipazioni: ci stiamo avvicinando a grandi passi e a notevoli mutamenti nella soap. Pronti a conoscerli? Daydreamer, anticipazioni: Can si reca al rifugio con il diario di Sanem, ma … Huma ascolta soddisfatta ciò che Sanem dice a Can, consegnandogli il suo diario perché lo legga e l’autorizzi a farlo pubblicare. Come ha detto ad Yigit, la donna sa che il figlio non lo permetterà mai alla fidanzata (almeno non con la casa editrice del rivale in amore)! Can, dopo aver avuto l’ennesimo litigio con Sanem, si reca da solo al rifugio, portando con sé il diario. E’ sera e il giovane è seduto in giardino su un ceppo d’albero davanti al fuoco. Apre le pagine scritte dall’amata, ma indugia: decide di non leggerle! Le lascia lì e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 17 febbraio 2021): ci stiamo avvicinando a grandi passi e a notevoli mutamenti nella soap. Pronti a conoscerli?: Can si reca al rifugio con il diario di, ma … Huma ascolta soddisfatta ciò chedice a Can, consegnandogli il suo diario perché lo legga e l’autorizzi a farlo pubblicare. Come ha detto ad, la donna sa che il figlio non lo permetterà mai alla fidanzata (almeno non con la casa editrice del rivale in amore)! Can, dopo aver avuto l’ennesimo litigio con, si reca da solo al rifugio, portando con sé il diario. E’ sera e il giovane è seduto in giardino su un ceppo d’albero davanti al fuoco. Apre le pagine scritte dall’amata, ma indugia: decide di non leggerle! Lelì e ...

