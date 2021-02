Coronavirus | Osimhen e la variante africana | il club di De Laurentiis prende posizione I dettagli

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una"mai descritta prima in Italia" è stata individuata in Italia grazie ad una ricerca condotta dall’Istituto Pascale e dall’Università Federico II di Napoli.Nelo, i ricercatori avrebbero individuato una nuovadelin un "professionista" di ritorno da un viaggio in Africa, risultato positivo dopo il tampone. Il suo nome è B.1.525 e fin qui è stata riscontrata in 32 casi in Gran Bretagna e sporadicamente anche in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. E - secondo 'Il Napolista' - il "professionista" sembra essere il calciatore del Napoli, Victor.Tuttavia, ilpartenopeo non ha confermato, né smentito la notizia che sta circolando in queste ore. La società di Aurelio De, interpellata dall'ANSA, ha afferma - infatti ...