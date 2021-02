Confindustria pressa | “Sbloccare i licenziamenti Poi via il Reddito di cittadinanza”

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (di ) – Il nuovo ministro del lavoro, Andrea Orlando, ieri ha incontrato, la quale non ha dimenticato gli attacchi del passato del rappresentante dem e, attraverso il suo vicepresidente, Maurizio Stirpe, ha prima fatto sapere di non gradire il metodo degli incontri separati organizzati dal ministro, poi è passata all’attacco sui temi chiave.di. Come racconta Salvatore Cannavò su Il Fatto Quotidiano, “daarriva una scarsa disponibilità ad accettare, sic et simpliciter, una proroga del blocco dei”.Stirpe specifica infatti che un conto sono le aziende bloccate da decisioni del governo, quindi direttamente coinvolte da disposizioni normative, per le quali il blocco deiva ...