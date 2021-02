Claudio. Il primo imperatore gallico di Roma: in libreria l’avvincente saggio storico di Raffaele Bene. (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Claudio. Il primo imperatore gallico di Roma di Raffaele Bene è un saggio storico molto interessante che racconta di un uomo decisamente sottovalutato: Tiberio Claudio Nerone Germanico è infatti passato alla storia come un sovrano debole e sottomesso, ma l’autore ha un’idea ben diversa. Raffaele Bene lo considera il Dr. Jekyll e il Mr. Hyde di Roma e nell’opera cerca di spiegare le sue motivazioni, che vanno rintracciate nella lungimiranza di un uomo che ha saputo attendere per servire la propria vendetta e che ha saputo toccare i tasti giusti, senza farsi coinvolgere attivamente nei piani che probabilmente aveva ordito. L’autore si riferisce soprattutto alla congiura ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 17 febbraio 2021). Ildidiè unmolto interessante che racconta di un uomo decisamente sottovalutato: TiberioNerone Germanico è infatti passato alla storia come un sovrano debole e sottomesso, ma l’autore ha un’idea ben diversa.lo considera il Dr. Jekyll e il Mr. Hyde die nell’opera cerca di spiegare le sue motivazioni, che vanno rintracciate nella lungimiranza di un uomo che ha saputo attendere per servire la propria vendetta e che ha saputo toccare i tasti giusti, senza farsi coinvolgere attivamente nei piani che probabilmente aveva ordito. L’autore si riferisce soprattutto alla congiura ...

borghi_claudio : Giusto per mettere un minimo in prospettiva gli applausi di Palazzo Chigi per conte. E' dal primo giorno che in com… - borghi_claudio : Primo risultato. E non è piccolo. - borghi_claudio : Il sistema dove se non convinci nemmeno il tuo partito delle tue idee risolvi la questione andandotene e facendo un… - pepppe772 : @claudio_2022 A quando il primo corso per pipparoli? - claudio_cicogni : RT @zizigong: #quandoLeParole che dici provocano dolore, il primo a soffrirne sei tu...#quandoLeParole che dici alleviano una sofferenza, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio primo L'uomo del nostro tempo nel cinema di Luigi Di Gianni: Il tempo dell'inizio ... direi, visto l'interessantissimo cast che va da una giovane Milena Vukotic all'enorme Claudio ... Dice l'autore: " Al centro dei miei interessi, e per primo, c'è l ' uomo del nostro tempo, solo oppresso ...

Raffaello tradito: a colloquio con Vittorio Emiliani ...di Raffaello quale primo "soprintendente" della città di Roma. Intervengono Vittorio Emiliani, autore di Raffaello tradito (Bordeaux edizioni, 2020), Paolo Berdini, urbanista e saggista, e Claudio ...

“Claudio. Il primo imperatore gallico di Roma” di Raffaele Bene Teatri Online Università di Genova, ripartenza lenta in presenza Duemila studenti pronti a riprendere le lezioni in presenza, tra laboratori, corsi e ricevimenti con i docenti. E’ la ripartenza, lenta, dell'università di Genova prevista per il prossimo primo marzo.

Claudio Stecchi operato al ginocchio Operazione al ginocchio sinistro per l’astista azzurro Claudio Stecchi. Il saltatore delle Fiamme Gialle è stato sottoposto stamattina a un intervento chirurgico a Cesena, nella Casa di cura Malatesta ...

... direi, visto l'interessantissimo cast che va da una giovane Milena Vukotic all'enorme... Dice l'autore: " Al centro dei miei interessi, e per, c'è l ' uomo del nostro tempo, solo oppresso ......di Raffaello quale"soprintendente" della città di Roma. Intervengono Vittorio Emiliani, autore di Raffaello tradito (Bordeaux edizioni, 2020), Paolo Berdini, urbanista e saggista, e...Duemila studenti pronti a riprendere le lezioni in presenza, tra laboratori, corsi e ricevimenti con i docenti. E’ la ripartenza, lenta, dell'università di Genova prevista per il prossimo primo marzo.Operazione al ginocchio sinistro per l’astista azzurro Claudio Stecchi. Il saltatore delle Fiamme Gialle è stato sottoposto stamattina a un intervento chirurgico a Cesena, nella Casa di cura Malatesta ...