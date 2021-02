Ciclismo: Ulissi potrà riprendere gli allenamenti dopo la miocardite (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 febbraio 2021 " Buone notizie per il Ciclismo italiano. dopo Elia Viviani , anche Diego Ulissi sembra aver risolto i problemi cardiaci che lo avevano costretto a sospendere gli allenamenti in ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 febbraio 2021 " Buone notizie per ilitaliano.Elia Viviani , anche Diegosembra aver risolto i problemi cardiaci che lo avevano costretto a sospendere gliin ...

