Champions League oggi, calendario 17 febbraio: orario, tv, streaming, programma Sky e Mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo le prime due sfide che hanno ufficialmente aperto il programma degli ottavi di finale, la Champions League 2020/2021 è pronta a tornare stasera, mercoledì 17 gennaio, con una nuova parte della sua agenda relativa ai match d’andata di questo turno di sfide ad eliminazione diretta. Saranno due le contese in palinsesto: l’incrocio Siviglia-Borussia Dortmund e il duello Porto-Juventus, che i riguarderà i bianconeri campioni d’Italia match, con il calcio d’inizio fissato in entrambi i casi per le ore 21. Di seguito il programma dettagliato della due giorni e le varie possibilità, fra streaming, satellite e canali in chiaro, per seguire le gare. LIVE Porto-Juventus, Champions League DIRETTA: importante segnare almeno un gol programma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo le prime due sfide che hanno ufficialmente aperto ildegli ottavi di finale, la2020/2021 è pronta a tornare stasera, mercoledì 17 gennaio, con una nuova parte della sua agenda relativa ai match d’andata di questo turno di sfide ad eliminazione diretta. Saranno due le contese in palinsesto: l’incrocio Siviglia-Borussia Dortmund e il duello Porto-Juventus, che i riguarderà i bianconeri campioni d’Italia match, con il calcio d’inizio fissato in entrambi i casi per le ore 21. Di seguito ildettagliato della due giorni e le varie possibilità, fra, satellite e canali in chiaro, per seguire le gare. LIVE Porto-Juventus,DIRETTA: importante segnare almeno un gol...

OptaPaolo : 3 - Kylian #Mbappé è il secondo giocatore nella storia della Champions League ad aver realizzato una tripletta al C… - Squawka : Juventus' #UCL goals this season: ?? Morata ?? Morata ?? Morata ?? Morata ?? Dybala ?? OG ?? Ronaldo ?? Morata ??… - OptaPaolo : 3 - Moise #Kean (20 anni e 354 giorni) è il terzo più giovane marcatore italiano in Champions League nella fase ad… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Porto contro #Juventus, sfida #Champions - ABH0106 : @valy_s @CarraMaurizio @ValeMameli Ho visto adesso il video...non si puo' sbagliare cosi'....e' come se dicessi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Europa League in tv: dove vedere i sedicesimi di finale Dopo la Champions League torna anche l' Europa League , con l'andata dei sedicesimi di finale in programma nella serata di giovedì 18 febbraio. Fra le 32 squadre rimaste ancora in gara anche le italiane Milan ...

CMIT TV - Juventus, 'la presenza di Cristiano Ronaldo è ingombrante' ... Enrico Turcato, giornalista 'Opta', ha parlato della Juventus di Pirlo, impegnata questa sera nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Il focus è su Cristiano Ronaldo, ...

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport FORMELLO: Lavoro differenziato per Radu, Leiva e Akpa Akpro La Lazio si è allenata oggi al centro sportivo di Formello in vista del match contro la Samp: tre giocatori hanno lavorato a parte ...

Calcio in tv, Porto-Juventus per la seconda serata di Champions League Torino – Scende in campo la Juventus nella seconda serata di Champions League, interamente trasmessa in tv da Sky. La squadra di Pirlo affronta in trasferta alle 21 il Porto, la partita va in onda su ...

Dopo latorna anche l' Europa, con l'andata dei sedicesimi di finale in programma nella serata di giovedì 18 febbraio. Fra le 32 squadre rimaste ancora in gara anche le italiane Milan ...... Enrico Turcato, giornalista 'Opta', ha parlato della Juventus di Pirlo, impegnata questa sera nell'andata degli ottavi di finale dicontro il Porto. Il focus è su Cristiano Ronaldo, ...La Lazio si è allenata oggi al centro sportivo di Formello in vista del match contro la Samp: tre giocatori hanno lavorato a parte ...Torino – Scende in campo la Juventus nella seconda serata di Champions League, interamente trasmessa in tv da Sky. La squadra di Pirlo affronta in trasferta alle 21 il Porto, la partita va in onda su ...