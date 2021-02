Boom di richieste di liposuzione con il Covid. Il chirurgo plastico: “5 centimetri in più sul girovita con lo smartworking” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un anno di sedentarietà a causa del lockdown e la silhouette inizia a risentirne. Esaurito l’entusiasmo iniziale per gli allenamenti casalinghi con le bottiglie d’acqua al posto dei pesi e complici la chiusura delle palestre e qualche sgarro di troppo vista la dispensa a portata di mano, in molti si sentono appesantiti e fuori forma. Dai fianchi, ai glutei, alla “pancetta”, si accusano nuove rotondità e inestetismi localizzati. E così, approfittando dei mesi invernali, è Boom di richieste di interventi estetici per ridurre gli accumuli di adipe e il gonfiore in vista dell’estate: obiettivo farsi trovare pronte per la prova costume. “La pandemia ha portato a trascorrere lunghi mesi per lo più in casa, escludendo per molti la possibilità di fare sport e coltivare relazioni sociali, con risvolti negativi sulla cura del proprio corpo”, spiega Daniele ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un anno di sedentarietà a causa del lockdown e la silhouette inizia a risentirne. Esaurito l’entusiasmo iniziale per gli allenamenti casalinghi con le bottiglie d’acqua al posto dei pesi e complici la chiusura delle palestre e qualche sgarro di troppo vista la dispensa a portata di mano, in molti si sentono appesantiti e fuori forma. Dai fianchi, ai glutei, alla “pancetta”, si accusano nuove rotondità e inestetismi localizzati. E così, approfittando dei mesi invernali, èdidi interventi estetici per ridurre gli accumuli di adipe e il gonfiore in vista dell’estate: obiettivo farsi trovare pronte per la prova costume. “La pandemia ha portato a trascorrere lunghi mesi per lo più in casa, escludendo per molti la possibilità di fare sport e coltivare relazioni sociali, con risvolti negativi sulla cura del proprio corpo”, spiega Daniele ...

