Arrestati all' alba due uomini e una donna per furti a bar | negozi | ristoranti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tre arresti (due in carcere e uno ai domiciliari) sono il bilancio dell'operazione in corso da parte di carabinieri e polizia di Stato al termine di un'indagine suaggravati commessi in serie d ...

manufox74 : RT @PossibileIt: 'Entrambi ricercatori universitari, lavorano su temi simili: studi di genere, diritti femminili. Entrambi hanno scelto di… - ChiaraR92 : RT @PossibileIt: 'Entrambi ricercatori universitari, lavorano su temi simili: studi di genere, diritti femminili. Entrambi hanno scelto di… - Anton1963A : RT @PossibileIt: 'Entrambi ricercatori universitari, lavorano su temi simili: studi di genere, diritti femminili. Entrambi hanno scelto di… - UmbeScara : RT @PossibileIt: 'Entrambi ricercatori universitari, lavorano su temi simili: studi di genere, diritti femminili. Entrambi hanno scelto di… - angela24831269 : RT @PossibileIt: 'Entrambi ricercatori universitari, lavorano su temi simili: studi di genere, diritti femminili. Entrambi hanno scelto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestati all

gonews

Tre palermitani , gi noti alle forze dell ordine, di et compresa tra i 20 e i 54 anni, sono statidai carabinieri di Lercara Friddi. I militari notando del movimento anomalointerno di un azienda di recupero rifiuti a Roccapalumba , in contrada Zaccanelli, sono intervenuti e trovando ...I militari notando del movimento anomalo'interno di un'azienda di recupero rifiuti a ... Gli, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari , in ...Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione di polizia, coordinata dalla Procura di Crotone, nei confronti di numerosi soggetti accusati a vario titolo di far parte di due associazioni ...Haiti rischia di precipitare verso una dittatura o una deriva autoritaria? E' il timore che serpeggia in queste ore all'interno della società civile dell'isola caraibica, dopo le manifestazioni indett ...