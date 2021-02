29enne scomparso a Foggia trovato morto sui binari | ipotesi di suicidio Vittima dei bulli

raspa90 : RT @ultimenotizie: È morto Marco Ferrazzano, il 29enne di #Foggia scomparso lo scorso 22 gennaio: lo ha confermato l'esame del Dna sul cada… - ultimenotizie : È morto Marco Ferrazzano, il 29enne di #Foggia scomparso lo scorso 22 gennaio: lo ha confermato l'esame del Dna sul… - zazoomblog : Del 29enne scomparso da Foggia a gennaio i resti trovati sulla linea ferroviaria Conferma dallesame medico legale -… - NoiNotizie : Del 29enne scomparso da #Foggia a gennaio i resti trovati sulla linea ferroviaria -

È morto Marco Ferrazzano, il 29enne di Foggia scomparso lo scorso 22 gennaio: lo ha confermato l'esame del Dna sul cadavere che era stato ritrovato sulla linea Foggia-Bari nello stesso giorno in cui si sono perse le tracce del giovane. Sua sorella Miriam, ... Marco, ventinove anni, è scomparso lo scorso 22 gennaio. Era uscito di casa per andare da un amico, ... Fragile, il 29enne non sapeva più come difendersi e forse subiva il ricatto dei bulli. La famiglia...