Uomini e Donne, anticipazioni 16 febbraio: puntata di esordio per Massimilano e Giacomo. Maurizio chiude con Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni 16 febbraio: eccoci agli spoiler giornalieri della puntata di oggi del dating-show di Maria De Filippi. Vedrà l'ingresso dei nuovi tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny e tanto altro. Parliamo per esempio di Gemma Galgani e Maurizio G., per i quali potrebbe essere la fine.

Maurizio G. prende la sua decisione?

Sembra che stia giungendo al capolinea la frequentazione tra Gemma Galgani e Maurizio G, dopo che la dama ha detto di non fidarsi del cavaliere. Cosa deciderà lui, dopo il confronto dietro le quinte con lei e con un'altra dama, Maria, concesso da Maria De Filippi? Chi sceglierà di frequentare? La conduttrice potrebbe ancora una volta metterci lo zampino ...

