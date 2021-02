Tramonto con eruzione e pioggia di sassi: spettacolo e paura ma l'Etna non minaccia Catania (Di martedì 16 febbraio 2021) tornato di nuovo a dar bella mostra di sè, ma il rovescio della medaglia è l'aeroporto di Catania chiuso. Si tratta di una nuova, spettacolare eurzione del vulcano Etna con una forte esplosione dal ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 febbraio 2021) tornato di nuovo a dar bella mostra di sè, ma il rovescio della medaglia è l'aeroporto dichiuso. Si tratta di una nuova, spettacolare eurzione del vulcanocon una forte esplosione dal ...

andyrox73 : @ghirabs Beh un tuo nudo con questo tramonto come sfondo sarebbe stato da incorniciare ???? - alycecappellaio : RT @gfmurta: #quandoLeParole non bastano bisogna intervenire con i fatti ad esempio mi piaci ?? . Vengo sotto casa a prenderti e ti porto a… - gfmurta : #quandoLeParole non bastano bisogna intervenire con i fatti ad esempio mi piaci ?? . Vengo sotto casa a prenderti e… - Rafagrodoro : RT @AlbaTaish: Il tramonto è ancora il mio colore preferito e l’arcobaleno è il secondo. #VogliaDiColori con @CasaLettori #Roma https://t.… - gabrielanthonyp : RT @MarinaMasala1: Mentre le coste di Itaca piano dileguavano innanzi a lui e alzava le vele verso il tramonto... sentì che tornava alla vi… -