Traffico Roma del 16-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 febbraio 2021) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord ci sono cose sulla Cassia dal raccordo a via di Grottarossa e sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe tutto sulla centro cittàrallentato sulla Nomentana tra via Arturo Graf via di Casal Bianco in entrambi i sensi di marcia sul tratto Urbano dellaL’Aquila rallentamenti da Portonaccio al bivio per la tangenziale a Casalottirallentato per incidente proprio su via di Casalotti altezza via Ovada anche in centro nella zona dell’isola Tiberina code per incidente sul Lungotevere de’ Cenci 3 a Ponte Palatino e Garibaldi verso Campo dei Fiori code per lavori sulla viadotto della Magliana il tratto dellaFiumicino Dal uscita Magliana Vecchia Trastevere a via del ...