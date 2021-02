Tabellone Australian Open 2021 | risultati e aggiornamenti Karatsev a sorpresa in semifinale

OA_Sport : Australian Open 2021: Aslan Karatsev è il primo giocatore a raggiungere la semifinale di uno Slam senza averne mai… - zazoomblog : Tabellone femminile Australian Open 2021: Barty guida il seeding Giorgi esordirà contro Shvedova - #Tabellone… - infoitsport : Australian Open, niente italiani in tabellone: Fognini si arrende a Nadal, Berrettini si ritira per infortunio - zazoomblog : Australian Open il tabellone e i risultati - #Australian #tabellone #risultati - TiebreaktennisI : Australian Open 2021, day 7: Scossa nel tabellone. Thiem fuori, sarà Dimitrov-Karatsev nei quarti -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Australian

Ma l'ascesa di Aslan Karatsev ha sconvolto ilmaschile degliOpen. Nell'epoca dei veterani che non mollano e dei giovani che provano a ritagliarsi il loro posto, c'è spazio per ...E se fosse davvero la volta buona? In unOpen condizionato dagli infortuni - e ne ha fatto le spese, ahinoi, anche Matteo ... seconda testa di serie del. Ventiquattro colpi vincenti,...Terminano gli Australian Open 2021 di tennis per la romena Simona Halep, numero 2 del tabellone, sconfitta dalla statunitense Serena Williams, testa di serie numero 10, con il punteggio di 6-3 6-3. Pe ...L’americana a 39 anni non ha perso lo smalto e continua la sua corsa al 24° Slam e al record di Margaret Court: la numero due al mondo è demolita 6-3, 6-3. Ora sfida alla giapponese cresciuta nel suo ...