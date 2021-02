Stella Rossa Milan, il ds Mrkela: «La squadra è la migliore degli ultimi 15-20 anni» (Di martedì 16 febbraio 2021) Mitar Mrkela, direttore sportivo dello Stella Rossa, ha parlato della sfida in programma giovedì in Serbia contro il Milan Mitar Mrkela, direttore sportivo dello Stella Rossa, ha parlato della sfida in programma giovedì in Serbia contro il Milan: «Rispetto a 30 anni fa ora è un momento completamente diverso. La differenza tra i club tradizionali provenienti dai paesi dell’est come la Stella Rossa e quelli ricchi è molto più grande. C’è molto più denaro in circolazione e le grandi squadre sono diventate piccole colonie dei migliori giocatori del mondo. Vista in questo modo, la differenza di cui parliamo è ora a favore del Milan». Stella Rossa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Mitar, direttore sportivo dello, ha parlato della sfida in programma giovedì in Serbia contro ilMitar, direttore sportivo dello, ha parlato della sfida in programma giovedì in Serbia contro il: «Rispetto a 30fa ora è un momento completamente diverso. La differenza tra i club tradizionali provenienti dai paesi dell’est come lae quelli ricchi è molto più grande. C’è molto più denaro in circolazione e le grandi squadre sono diventate piccole colonie dei migliori giocatori del mondo. Vista in questo modo, la differenza di cui parliamo è ora a favore del»....

MilanLiveIT : La Stella Rossa spera di avere tifosi allo stadio contro il Milan in #EuropaLeague - mindtapes : @Jpolemica666 @Coccimari Basta consultare i risultati elettorali degli ultimi 30 anni, sulla stella rossa ci sputano mi sa - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Milan, Mandukic-Rebic in coppia a Belgrado? Pioli pensa all'attacco croato in Serbia - sportli26181512 : La Stella Rossa chiede l'accesso dei tifosi per la partita contro il Milan, il governo serbo si oppone: La Stella R… - notizie_milan : Stella Rossa-Milan, gara a pore chiuse: no del governo serbo -