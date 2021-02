“Sono gay, ma…” Il difficile coming out del noto attore inglese (Di martedì 16 febbraio 2021) Gli appassionati delle serie in costume si saranno sicuramente appassionati a Bridgerton, la serie Netflix che narra le vicende della famiglia omonima, ispirata ai romanzi di Julia Quinn. Ambientata nell’Inghilterra dell’800, la famiglia composta da Lady Bridgerton, Violet, e i suoi quattro figli: Anthony, Benedict, Colin e Gregory e le sue quattro figlie Daphne, Eloise, Francesca e Hyacinthe; la prima stagione è incentrata sulle vicende di Daphne ma protagonista della seconda sarà Anthony, interpretato dall’attore Jonathan Bailey. La confessione di Jonathan Come leggiamo su Il Messaggero l’attore si è sfogato perché costretto a nascondere la sua omosessualità per incarnare un tipo di uomo mascolino, unico modo per avere successo. Ma lui non ci sta ed è uscito allo scoperto Molti mi dicevano di non fare coming out, ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 16 febbraio 2021) Gli appassionati delle serie in costume si saranno sicuramente appassionati a Bridgerton, la serie Netflix che narra le vicende della famiglia omonima, ispirata ai romanzi di Julia Quinn. Ambientata nell’Inghilterra dell’800, la famiglia composta da Lady Bridgerton, Violet, e i suoi quattro figli: Anthony, Benedict, Colin e Gregory e le sue quattro figlie Daphne, Eloise, Francesca e Hyacinthe; la prima stagione è incentrata sulle vicende di Daphne ma protagonista della seconda sarà Anthony, interpretato dall’Jonathan Bailey. La confessione di Jonathan Come leggiamo su Il Messaggero l’si è sfogato perché costretto a nascondere la sua omosessualità per incarnare un tipo di uomo mascolino, unico modo per avere successo. Ma lui non ci sta ed è uscito allo scoperto Molti mi dicevano di non fareout, ...

