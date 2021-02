Prove di reazione per il Liverpool. Test Lipsia per superare la crisi (Di martedì 16 febbraio 2021) Dov’è finito il Liverpool di Klopp, quello spumeggiante e aggressivo col suo pressing a tutto campo e l’intuito letale della transizione positiva? E d0v’è finito quel gruppo che fino a poco tempo fa sembrava blocco granitico e un tutt’uno coi tifosi? Perfino le dichiarazioni post partita stonano tra loro nel Liverpool di oggi, reduce da tre sconfitte di fila. Se Klopp si dice realista sulle scarse chance di competere per il titolo, Salah carica l’ambiente e non mette la parola fine: “È stato un periodo difficile per molti motivi. Siamo i campioni in carica e lotteremo come campioni, fino alla fine”. E ancora: “Non permetteremo che questa stagione sia definita dai risultati recenti che abbiamo avuto. Questa è la mia promessa a tutti voi”. L’occasione per mantenere la promessa la offre la Champions League. Alle 21:00 di martedì 16 febbraio i reds faranno ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Dov’è finito ildi Klopp, quello spumeggiante e aggressivo col suo pressing a tutto campo e l’intuito letale della transizione positiva? E d0v’è finito quel gruppo che fino a poco tempo fa sembrava blocco granitico e un tutt’uno coi tifosi? Perfino le dichiarazioni post partita stonano tra loro neldi oggi, reduce da tre sconfitte di fila. Se Klopp si dice realista sulle scarse chance di competere per il titolo, Salah carica l’ambiente e non mette la parola fine: “È stato un periodo difficile per molti motivi. Siamo i campioni in carica e lotteremo come campioni, fino alla fine”. E ancora: “Non permetteremo che questa stagione sia definita dai risultati recenti che abbiamo avuto. Questa è la mia promessa a tutti voi”. L’occasione per mantenere la promessa la offre la Champions League. Alle 21:00 di martedì 16 febbraio i reds faranno ...

