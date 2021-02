Procura di Avellino, ecco Airoma: “Serve l’aiuto di tutta la comunità irpina” (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ il giorno del nuovo Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma. Nella mattinata è giunto a Piazza D’Armi per la cerimonia di insediamento. Si tratta di un ritorno in Irpinia per Airoma che in passato ha vestito i panni di pretore. “Il nostro lavoro non può prescindere dalla collaborazione delle persone perbene – ammetta Airoma – E’ da qui che parte il mio appello a tutta la comunità irpina. Con l’aiuto di tutti potremo fare sicuramente qualcosa di buono per questa città e per tutta la provincia“. “Di questi tempi non è facile amministrare la giustizia – ammette – Soprattutto ora che la magistratura non vive un buon momento. Il mio scopo è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ il giorno del nuovotore della Repubblica di, Domenico. Nella mattinata è giunto a Piazza D’Armi per la cerimonia di insediamento. Si tratta di un ritorno in Irpinia perche in passato ha vestito i panni di pretore. “Il nostro lavoro non può prescindere dalla collaborazione delle persone perbene – ammetta– E’ da qui che parte il mio appello ala. Condi tutti potremo fare sicuramente qualcosa di buono per questa città e perla provincia“. “Di questi tempi non è facile amministrare la giustizia – ammette – Soprattutto ora che la magistratura non vive un buon momento. Il mio scopo è ...

