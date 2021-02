(Di martedì 16 febbraio 2021) Il Corriere dell’Umbria riporta le ultime novità sull’inchiesta relativa all’esame farsa diper avere il passaporto italiano. Ieri i pm dihanno interrogato ladi italiano di, Stefania Spina. Due ore di interrogatorio da remoto in cui la professoressa “ha respinto al mittenteleche ladile muove nell’ambito dell’inchiesta”. La Spina “ha ribattuto punto su punto, prendendo le distanze dai comportamenti degli altri indagati“. Il quotidiano racconta: “Ha spiegato le conversazioni avute con lui chiarendo di avergli inviato i Pdf con l’intento di illustrargli che tipo di preparazione avesse avuto. Ha escluso in maniera categorica di aver parlato di “copione” da ...

napolista : Perugia, interrogata dai pm, la docente di Suarez respinge tutte le contestazioni mosse dalla Procura… -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia interrogata

IlNapolista

...Luis Alberto Suarez per l'esame di italiano sostenuto presso l'Università per stranieri di. ... che si è affidata allo studio legale Brunelli per tutelarsi, è stataper due ore e ha ......molti mesi dall'esame farsa svolto da Luis Suarez presso l' Università per Stranieri di, ... Le parole dell'ex rettrice Foto di Riccardo Antimiani / Ansasu quanto accaduto quel ...Perugia, interrogata dai pm, la docente di Suarez respinge tutte le contestazioni mosse dalla Procura sull'esame ...La professoressa Spina è stata interrogata per due ore dai pm di Perugia, che si stanno occupando dell’esame farsa che Suarez ha tenuto lo ...