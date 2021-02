Palermo: dissesto idrogeologico a Lercara Friddi, si consolida Colle Madore (Di martedì 16 febbraio 2021) Palermo, 16 feb. (Adnkronos) – Un team di professionisti, coordinato dallo Studio etneo Mada Engineering srl, si occuperà del progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso di Colle Madore a Lercara Friddi, nel Palermitano. E questo l’esito dalla gara, reso noto dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico che fa capo al governatore Nello Musumeci. Una serie di movimenti franosi ha compromesso negli ultimi anni la stabilità del versante est del centro abitato, con frequenti casi di distacco di massi che mettono a rischio l’incolumità pubblica e che rappresentano una minaccia per le case che si trovano alle pendici. Il sito – a 780 metri sul livello del mare, nella parte alta della valle del fiume Torto – ha un alto valore ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021), 16 feb. (Adnkronos) – Un team di professionisti, coordinato dallo Studio etneo Mada Engineering srl, si occuperà del progetto esecutivo per ilmento del costone roccioso di, nel Palermitano. E questo l’esito dalla gara, reso noto dalla Struttura contro ilche fa capo al governatore Nello Musumeci. Una serie di movimenti franosi ha compromesso negli ultimi anni la stabilità del versante est del centro abitato, con frequenti casi di distacco di massi che mettono a rischio l’incolumità pubblica e che rappresentano una minaccia per le case che si trovano alle pendici. Il sito – a 780 metri sul livello del mare, nella parte alta della valle del fiume Torto – ha un alto valore ...

QdSit : Al Fondo rischi spese legali del Comune di #Palermo mancherebbero all’appello 117,5 milioni di euro, una cifra mons… - live_palermo : Molte cause pendenti: rischio dissesto per il Comune di Palermo - MonrealeNews : - Palermer : ROSALIO - Mancano 117,5 milioni al @ComunePalermo, rischia il dissesto - - DavideTedesco74 : Palermo, Comune: rischio dissesto per le cause pendenti. L’avvocatura comunale chiede di accantonare per i contenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo dissesto Frana Lappio: ok alle indagini geologiche, si avvicina il via ai lavori

...Il Comune di Taormina ha dato il nulla osta all'Ufficio del Commissario di governo per il Dissesto ... Il placet dato dal Comune di Taormina agli uffici di Palermo consente l'esecuzione delle indagini ...

Bancarotta e fallimento negozi Legno Market, condannati due imprenditori

...Bruno Fasciana) hanno condannato due degli imprenditori della famiglia Scalia di Palermo, ritenuti ... All'origine del dissesto dell'azienda un incendio che nel 2001, distrusse gran parte dei capannoni, ...

Palermo, Comune: rischio dissesto per le cause pendenti La Repubblica Palermo: dissesto idrogeologico a Lercara Friddi, si consolida Colle Madore

Palermo, 16 feb. (Adnkronos) – Un team di professionisti, coordinato dallo Studio etneo Mada Engineering srl, si occuperà del progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso di Colle Mad ...

Frana Lappio: ok alle indagini geologiche, si avvicina il via ai lavori

TAORMINA - Il Comune di Taormina ha dato il nulla osta all''Ufficio del Commissario di governo per il Dissesto Idrogeologico per l'esecuzione delle indagini geologiche finalizzate ad accertare le cond ...

...Il Comune di Taormina ha dato il nulla osta all'Ufficio del Commissario di governo per il... Il placet dato dal Comune di Taormina agli uffici diconsente l'esecuzione delle indagini ......Bruno Fasciana) hanno condannato due degli imprenditori della famiglia Scalia di, ritenuti ... All'origine deldell'azienda un incendio che nel 2001, distrusse gran parte dei capannoni, ...Palermo, 16 feb. (Adnkronos) – Un team di professionisti, coordinato dallo Studio etneo Mada Engineering srl, si occuperà del progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso di Colle Mad ...TAORMINA - Il Comune di Taormina ha dato il nulla osta all''Ufficio del Commissario di governo per il Dissesto Idrogeologico per l'esecuzione delle indagini geologiche finalizzate ad accertare le cond ...