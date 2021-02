Napoli, parla il ds del Granada: «Non ci fidiamo delle loro assenze» (Di martedì 16 febbraio 2021) Fran Sanchez, direttore sportivo del Granada, ha parlato a Radio Crc della sfida di giovedì contro il Napoli Fran Sanchez, direttore sportivo del Granada, ha parlato a Radio Crc della sfida di giovedì contro il Napoli. Le sue parole. «Non ci fidiamo delle assenze del Napoli. Gattuso ha a disposizione una rosa importante. Il tecnico azzurro ha vasta esperienza, accumulata sul campo da allenatore e da giocatore. Anche gli uomini a sua disposizione hanno tanta esperienza nelle coppe europee. Noi, invece, siamo alla prima esperienza in Europa League. Cercheremo di rendere la vita difficile a un club storico come il Napoli la nostra forza è il gruppo. Però mi piace sottolineare la crescita di talenti come ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Fran Sanchez, direttore sportivo del, hato a Radio Crc della sfida di giovedì contro ilFran Sanchez, direttore sportivo del, hato a Radio Crc della sfida di giovedì contro il. Le sue parole. «Non cidel. Gattuso ha a disposizione una rosa importante. Il tecnico azzurro ha vasta esperienza, accumulata sul campo da allenatore e da giocatore. Anche gli uomini a sua disposizione hanno tanta esperienza nelle coppe europee. Noi, invece, siamo alla prima esperienza in Europa League. Cercheremo di rendere la vita difficile a un club storico come illa nostra forza è il gruppo. Però mi piace sottolineare la crescita di talenti come ...

ZZiliani : Non solo Spezia-Milan 2-0, ma anche Roma-Udinese 3-0 al Club di #Caressa è un tema più caldo, stimolante e stuzzica… - RaffaeleDeSa : Infortunio #Lozano, il dott. Castellacci: 'Voi siete sempre dei maestri quando si parla del #Napoli. Scelta su Loza… - Gulaghista : @giadif @Stalingrad1994 @CapitaleIl Fn parla parla ma non scenderà mai in piazza. Fecero sta uscita anche quando ci… - SignorAldo : RT @MrPigna91: #PresaDiretta 'qua si parla di sopravvivenza, non si parla di altro'. La schiettezza e la verità a #Napoli. @Presa_Diretta @… - ArturoDb72 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, parla Chiellini: 'Il ko di Napoli non ci scalfisce. La Champions è un'altra cosa' -